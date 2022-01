Covid, in Toscana 18.868 nuovi casi, tasso al 23,8%

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - Sono 18.868, mai così tanti da inizio pandemia, i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 79.247 test, di cui 22.391 tamponi molecolari e 56.856 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 23,81% (75,1% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani.

Rispetto a ieri i contagi sono in forte crescita (erano 6.952), a fronte di un numero molto maggiore di test (erano 27.639) e il tasso di positività è in diminuzione (era 25,15%).

(ANSA).