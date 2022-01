Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - Nuovo balzo in Toscana di contagi, morti e ricoveri. Riguardo ai nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 18.868, mai così tanti da inizio pandemia, su 79.247 test, con un tasso di nuovi positivi pari al 23,81% (75,1% sulle prime diagnosi). Si registrano purtroppo altri 14 decessi mentre i ricoveri salgono a oltre 900: sono 907, con più 68 ospedalizzazioni rispetto a ieri. Complessivamente, 118.125 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi mentre sono 43.015 i contatti di positivi anch'essi isolati.

Intanto da domani circa 64mila positivi toscani, non ancora tracciati, riceveranno un sms contenente un link cui collegarsi, per comunicare il proprio stato di salute rispondendo a quattro domande. La fine dell'isolamento sarà poi comunicata in automatico tramite email. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha poi spiegato che si sta "incrementando il livello di 'tamponatura': oggi abbiamo segnato il record assoluto con 79mila tamponi. Vorremmo arrivare a 100mila tamponi, e ci adopereremo per questo proprio perché il tracciamento è importante. Ai cittadini dico di andare a fare il tampone se si ha qualche sintomo, non semplicemente per sicurezza come qualcuno mi ha detto". "Cercheremo anche di eliminare quelle sacche di tamponi fatti per questioni occasionali - ha aggiunto -, dobbiamo ridurre quell'appesantimento sul sistema dei tamponi creato dai no vax". Il governatore ha anche spiegato che "i non vaccinati generano l'84% delle posizioni in terapia intensiva, mentre i vaccinati solo il 6,8%, di cui con la terza dose sono il 2,6%". "Abbiamo dati da record sia per il numero di casi positivi accertati nelle ultime ore, oltre 18mila, che per quello dei tamponi processati - ha detto ancora il presidente della Toscana -. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e che ci attendevamo dopo questi giorni di festa, ci porta a non abbassare la guardia e a provvedimenti organizzativi d'urgenza, adeguati alla situazione del momento". (ANSA).