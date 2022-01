Rave party Arezzo, salgono a 500 gli identificati

(ANSA) - AREZZO, 03 GEN - Sono stati identificati quasi tutti i 500 partecipanti al rave party sull'Alpe di Poti, nel comune di Arezzo, mentre vanno avanti gli accertamenti sugli organizzatori: un piccolo gruppo di giovani, non residenti in zona, che tramite il tam tam in rete avrebbero organizzato l'evento, secondo quanto emerso dalle indagini della Digos.

Per questo gli investigatori starebbero ponendo la loro attenzione anche ai social dei giovani identificati. Altro punto al centro delle indagini è come si sia arrivati a scegliere la zona del vecchio stabilimento di imbottigliamento di acque Fontemura e il capannone dismesso e interessato da fallimento. I partecipanti al rave rischiano la denuncia per aver giocato le normative anti Covid e per occupazione abusiva di terreni ed edifici. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'esposto del curatore fallimentare dello stabilimento contro i giovani per violazione di proprietà privata. (ANSA).