The Italian Sea Group si aggiudica Perini Navi

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 22 DIC - Va a Italian Sea Group di Marina di Carrara Perini Navi, storico cantiere viareggino specializzato nelle grandi barche a vela di fascia alta, società dichiarata fallita nel gennaio scorso. The Italian Sea Group si è aggiudicata oggi l'asta del tribunale di Lucca attraverso la controllata al 100%, New Sail, a un prezzo complessivo di 80 milioni di euro. L'operazione, spiega una nota, "sarà finanziata tramite le disponibilità di cassa, reinvestendo una significativa quota dei proventi raccolti in Ipo all'inizio del giugno scorso, oltre che attraverso linee di credito bancarie".

Quella di oggi era la terza asta per Perini Navi: le prime due erano andate deserte. (ANSA).