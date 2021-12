Calcio: secondo pari della Fiorentina, 1-1 a Verona

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - Secondo pareggio in campionato della Fiorentina stasera in trasferta a Verona dove ha dovuto rimontare un gol dell'Hellas del 17' del primo tempo con Lasagna a rete. I viola hanno trovato il gol della parità al 31' della ripresa con Castrovilli, a rete di testa in tuffo su servizio di Terzic, che era subentrato al 46' a Bonaventura cui era peraltro sfumata un'ottima possibilità di segnare a sua volta.

Il Verona ha fatto un notevole pressing a centrocampo che ha ostacolato benissimo la Fiorentina nei primi 45 minuti, poi i viola sono usciti alla distanza ed hanno rimesso i loro conti in ordine, con la squadra più determinata e con maggiore dinamismo grazie anche alle scelte tattiche di Vincenzo Italiano che ha alzato il baricentro della squadra. (ANSA).