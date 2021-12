Moda: Esercito italiano, linea accessori con Ciak Roncato

(ANSA) - FIRENZE, 21 DIC - Nasce una nuova linea di accessori firmata da Esercito italiano in co-branding con il marchio italiano di valigeria Ciak Roncato. La linea, che sarà presentata a Pitti Uomo a gennaio 2022, comprende borsoni, zaini, trolley e accessori con uno stile che ricorda i valori secolari delle Forze armate italiane.

Così, ad esempio, è protagonista il tessuto 'vela nylon', morbido e leggero, ma soprattutto un materiale che ricorda il tessuto utilizzato per i paracaduti. In collezione ci sono lo zaino, in 4 dimensioni e con tasche frontali, il borsone modulare con presa laterale per il trasporto orizzontale, tasca security e una serie di astucci removibili e i trolley in policarbonato iperleggero (con finitura antigraffi e protezione agli urti).

"Da tempo volevamo intraprendere una collaborazione con organizzazioni simbolo dell'italianità e dal forte riconoscimento emotivo, e siamo orgogliosi che l'Esercito abbia sposato il nostro progetto. - dice Federica Roncato responsabile comunicazione e marketing di Ciak Roncato -. Sicurezza, fiducia, forza, coraggio e autenticità sono i valori che guidano l'Esercito italiano e noi li condividiamo completamente".

(ANSA).