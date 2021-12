Calcio: Fiorentina ferma 2-2 col Sassuolo, è primo pareggio

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - La Fiorentina si ferma in casa col Sassuolo, è costretta a rimontare due reti, pareggia la prima volta in questo campionato e rallenta la marcia nella classifica alta della serie A. La squadra emiliana ha chiuso il primo tempo per 2-0 grazie alle reti di Scamacca e Frattesi e ha disputato quasi mezz'ora della ripresa in superiorità numerica per l'espulsione del viola Biraghi per doppia ammonizione al 23' della ripresa. La Fiorentina aveva già rimontato con Vlahovic al 6' del secondo tempo e Torreira, autore al 16' del secondo tempo del 2-2, primo gol per lui con la maglia viola. Per Vlahovic rete numero 16 in campionato e 33/a in A nell'anno 2021, così eguagliando il record di Cristiano Ronaldo che ne fece 33 nel 2020. All'88' Vincenzo Italiano con la squadra in dieci ha optato per una scelta conservativa sostituendo Vlahovic che, un po' contrariato dal cambio, avrebbe rivolto al suo allenatore la frase 'Dobbiamo vincere..'. I due negli spogliatoi si sono spiegati. ''Il cambio di Vlahovic? - ha spiegato dopo Italiano - Ho guardato il cronometro, era il 43' e lui continuava a chiedere il pallone in verticale. Rischiavamo di difendere con un altro uomo in meno, allora visto che eravamo in dieci meglio difendere con un uomo in più. Con Dusan abbiamo già fatto pace e mi offrirà una cena, è tutto a posto''. In classifica la Fiorentina riprende Roma e Juve a quota 31, ma con una vittoria la squadra viola avrebbe potuto tenerle ancora staccate e guardare oltre, verso le posizioni più in alto. (ANSA).