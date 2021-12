La Foglia d'oro di France Odeon a emergente Benjamin Voisin

(ANSA) - FIRENZE, 18 DIC - France Odeon, festival del cinema francese di Firenze, ha attribuito il premio 'Foglia d'oro-Manetti Battiloro del Talento 2021' all'attore Benjamin Voisin, 24 anni. Diretto nel 2018 da Rupert Everett in "The Happy Prince: l'ultimo ritratto di Oscar Wilde", nel 2019 Voisin ha interpretato da protagonista "La dernière vie de Simon" e nel 2020 l' 'Estate '85' di François Ozon. Con Illusions perdues di Xavier Giannoli, applauditissimo all'ultima Mostra di Venezia (e presentato a Ottobre in apertura della 13° Edizione di France Odeon), Voisin è diventato in Francia l'attore più richiesto della nuova generazione. Nel film tratto dal capolavoro di Balzac e distribuito da I Wonder nelle sale italiane, Voisin interpreta Lucien Chardon de Rubempré, indimenticabile personaggio della Comédie humaine del quale esalta la fragilità, l'ambizione e l'ingenuità.

"Sarebbe stata una gravissima omissione", dichiarano Francesco Ranieri Martinotti direttore del festival e l'imprenditore Niccolò Manetti, alla cui storica famiglia fiorentina è intitolato il premio, "se non avessimo premiato questo astro nascente del cinema francese unanimemente apprezzato dal pubblico di France Odeon qualche settimana fa per la sua personalità e il suo talento".

La consegna del premio avverrà martedì 21 dicembre alle ore 20.30 al Cinema multisala Il Portico prima della proiezione di 'Illusions perdues' di Xavier Giannoli. (ANSA).