Lega Pro: Ghirelli premia Maria Sole Ferrieri Caputi

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Una targa a Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A, in questo caso il Cagliari impegnato ieri in Coppa Italia contro il Cittadella. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, l'ha consegnata oggi a Tirrenia. "Non solo i nostri arbitri, ma anche quelli che già sono arrivati in categorie superiori si stanno comportando egregiamente - ha detto Ghirelli -.

L'arbitraggio di Maria Sole Ferrieri Caputi a Cagliari ha fatto crescere il valore di tutto il gruppo. E, soprattutto gli arbitri di Lega Pro, con questa designazione, hanno portato l'Italia allo stesso livello di altre nazioni europee, che già hanno arbitri donna a dirigere squadre di massima serie".

Maurizio Ciampi, designatore della Can C della quale fa parte la livornese Sole, ha aggiunto: "Al termine del girone d'andata, possiamo affermare che la stagione sta procedendo in modo positivo. Maria Sole Ferrieri Caputi e quattro assistenti hanno già esordito in Serie B. Ringrazio il designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi, per le opportunità che ci fornisce in relazione all'impiego dei nostri arbitri". (ANSA).