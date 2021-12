Sindacati, per Gkn passaggio quote previsto entro fine mese

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - "Borgomeo ha prefigurato l'acquisizione delle quote di Gkn entro la prossima settimana.

Speriamo che l'operazione possa davvero portare quanto prima al ritorno al lavoro dei circa 400 lavoratori coinvolti, a cui si aggiungono i colleghi del primo indotto". Così Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, e Davide Materazzi, segretario della Uilm di Firenze al termine dell'incontro al ministero dello Sviluppo economico.

Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia, e Silvia Spera, area politiche industriali per la Cgil nazionale, spiegano che "Gkn dovrebbe formalizzare il passaggio della proprietà della società all'advisor entro la fine dell'anno. In questo periodo di tempo l'azienda si impegna a non riaprire la procedura di licenziamento collettivo. Si sta ragionando sulla costituzione di una due diligence già a partire dalla prossima settimana, previa la condivisione del percorso con le organizzazioni sindacali. Servono, però, maggiori elementi di garanzia sulla continuità occupazionale" e "la questione fondamentale da chiarire è la continuità occupazionale nella fase di traghettamento. Per tali ragioni chiediamo al Governo di assumere un ruolo di garanzia e di controllo". (ANSA).