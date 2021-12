Mostre, a Firenze opere, disegni e documenti Benozzo Gozzoli

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - E' dedicata a Benozzo di Lese, più noto come Benozzo Gozzoli, e alla Cappella dei Magi che l'artista affrescò, su commissione medicea, alla fine degli anni cinquanta del Quattrocento la mostra del museo di Palazzo Medici Riccardi a Firenze. La rassegna, dal titolo 'Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi' è in programma dal 16 dicembre al 10 marzo 2022.

Rivolgendo un'attenzione particolare all'esecuzione della Cappella, spiega una nota, l'esposizione getta luce sull'artista e sui suoi legami con la famiglia Medici e con la città di Firenze, dove il pittore muove i suoi primi passi e con cui manterrà sempre una relazione speciale. Nell'intreccio fra opere originali e creazioni multimediali, il pubblico sarà accompagnato a scoprire la vita e l'opera del maestro del Rinascimento italiano, per essere poi invitato ad approfondirne le testimonianze pittoriche in città e nell'intero territorio toscano. Fra i dipinti in mostra ci sono la giovanile Madonna del Baldacchino con angeli (National Gallery, London), il Matrimonio mistico di Santa Caterina, Pietà con san Giovanni Evangelista e Maria Maddalena, Sant'Antonio Abate e Sant'Egidio (Museo di San Marco, Firenze), il Pilastrino con San Bartolomeo, San Giovanni Battista, San Giacomo Maggiore, cui fa da controcanto il Pilastrino speculare attribuito a Domenico di Michelino (Galleria dell'Accademia, Firenze) e la Pala della Sapienza Nuova (Galleria Nazionale dell'Umbria, Perugia). A questi si affianca una rosa di disegni dell'artista e della sua bottega riconducibili agli anni fiorentini o correlati all'iconografia della Cappella, e le testimonianze documentarie che esplicitano il rapporto di vicinanza dell'artista con la famiglia Medici. Infine, grazie alla collaborazione con la Biblioteca Medicea Laurenziana, sarà esposto il codice che testimonia la presenza dell'antica iscrizione un tempo presente presso la cappella. (ANSA).