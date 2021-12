Coppa Italia: 4-3 al Verona, Empoli agli ottavi con l'Inter

(ANSA) - VERONA, 15 DIC - L'Empoli ha superato i sedicesimi di Coppa Italia battendo 4-3 il Verona al Bentegodi. I toscani negli ottavi incontreranno l'Inter. Partita densa di emozioni, con l'Empoli per primo in vantaggio al 15' grazie a Lamantia.

Dopo appena tre minuti il Verona pareggia con Cancellieri. Ma l'Empoli conferma l'ottimo momento di forma e reagisce andando a segno altre tre volte (doppietta di Mancuso e Bejrami). Sull'1-4 ad un quarto d'ora dal termine il passaggio del turno appare in discesa per la squadra di Andreazzoli, che si rilassa un po' troppo ed incassa i gol di Ilic (86') e Ragusa (88'). Ma il pari, che significherebbe supplementari non arriva, e l'Empoli approda agli ottavi di finale, dove incontrerà l'Inter. (ANSA).