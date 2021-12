Porti:Livorno, microtunnel di ingresso scavato in 32 giorni

(ANSA) - LIVORNO, 13 DIC - E' stato completato in 32 giorni lo scavo del tunnel sotterraneo di 234 metri, a 23 metri di profondità dalla linea di costa, che permetterà di allargare il canale di ingresso del porto di Livorno spostando al suo interno le tubazioni Eni che attualmente sono posate sul fondale. Ora, come spiegano dall'Autorità di sistema di Livorno, ci vorranno altri due mesi e mezzo prima di arrivare alla chiusura dei lavori.

Al termine dei lavori infatti, il tunnel potrà essere consegnato all'Eni. Che procederà a installare al suo interno i nuovi tubi di collegamento tra la Raffineria di Stagno e la Darsena Petroli, rimuovendo quelli vecchi, oggi adagiati in profondità lungo le sponde dell'unica via di ingresso e uscita dalla Darsena Toscana e considerati non a torto un vero e proprio intralcio alle attività di manovra delle grandi navi.

L'eliminazione dell'ostacolo permetterà in sostanza alle portacontainer di grande dimensione di entrare ed uscire dallo scalo senza troppe difficoltà. Per il porto di Livorno questo significherebbe riuscire a guadagnare tempo mantenendosi competitivi in attesa della realizzazione della Darsena Europa, l'opera di espansione a mare con la quale la Port Authority punta a traguardare nuovi obiettivi in termini di sviluppo dei traffici. (ANSA).