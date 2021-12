Calcio: Mic assegna 95 mln per restyling stadio Franchi

(ANSA) - FIRENZE, 13 DIC - Passi avanti concreti per la riqualificazione dello stadio comunale 'Artemio Franchi' di Firenze realizzato su progetto di Giovanni Michelucci. Il Ministero della Cultura ha infatti approvato il Dpcm che assegna definitivamente il contributo di 95 milioni - risorse destinate alla riqualificazione dei beni culturali - e lo schema di disciplinare per avviare l'operazione. Nessun ritardo (che qualcuno aveva ipotizzato) ma scadenze precise fissate da Roma: i lavori dovranno iniziare entro fine 2023, con conclusione entro il 2026. L'obiettivo, si fa sapere da Palazzo Vecchio, è giocare la prima partita nell'impianto rinnovato nel campionato 2026-2027.

Il Ministero, si legge nel documento inviato al Comune, "si obbliga in particolare ad assicurare il coordinamento delle attività relative all'attivazione del piano e degli interventi previsti nonché del relativo monitoraggio". La durata esatta dei lavori potrà essere confermata una volta conosciuto e approvato il progetto per il restyling. Per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si tratta di: "Una gran bella notizia, una decisione che rende onore a un'opera architettonica di straordinario valore e dà una prospettiva all'attività sportiva della città". Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha sottolineato che: "Non possiamo sgarrare perché se non rispettiamo i tempi stabiliti dalle regole del Pnrr, ovvero appaltare i lavori entro il 2023, concluderli entro il 2026, noi rischieremmo di perdere tutti questi soldi". (ANSA).