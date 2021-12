Azimut Benetti "primo produttore megayacht"

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 09 DIC - Azimut Benetti si posiziona in cima al Global order book, classifica annuale dei più grandi produttori di yacht al mondo redatta dalla rivista nautica Boat international e si conferma primo costruttore al mondo di yacht sopra i 24 metri, "grazie ad una strategia vincente che offre modelli diversificati, un design innovativo e soluzioni all'avanguardia volte a ridurre consumi ed emissioni".

Lo rende noto lo stesso cantiere nautico che ha sede a Viareggio (Lucca) spiegando che "con un numero record di 128 progetti in realizzazione equivalenti a 4.601 metri di lunghezza, per il ventiduesimo anno il Gruppo guida il Global order book".

In particolare Azimut Benetti è risultato "il primo dei 186 cantieri navali attivi nei cinque continenti, con un numero di progetti che valgono il 12,5% del totale, un numero significativo in un mercato così frammentato. Un riconoscimento che conferma i numeri registrati dal Gruppo, che conta oggi su un portafoglio ordini di oltre 1,5 miliardi di euro e un valore della produzione per la stagione in corso proiettato a oltre un miliardo di euro, in crescita del 20% rispetto all'esercizio precedente 2020/2021". "Il nostro Gruppo - dichiara Giovanna Vitelli, vice presidente Azimut Benetti - deve il suo duraturo primato alla capacità di coprire con yacht molto innovativi, e per questo apprezzati dal mercato, la fascia dimensionale tipicamente italiana, quella fino ai 50 metri. Ma a questo importante segmento, si aggiungono i numerosi progetti di superyacht in acciaio e alluminio di dimensioni maggiori, tradizionalmente appannaggio dei cantieri del Nord Europa. Siamo i primi, e da oltre vent'anni, perché gli unici al mondo a presidiare entrambe queste fasce dimensionali con modelli di successo indiscusso, attenzione al cliente e qualità costruttiva". (ANSA).