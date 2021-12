Tamponamento a catena ad Arezzo, coinvolti 8 mezzi

(ANSA) - AREZZO, 08 DIC - Tamponamento a catena questa mattina a Palazzo del Pero sulla statale 73, nel comune di Arezzo, dove a causa del ghiaccio sulla strada un camion ha perso il controllo intraversandosi e sette auto che sopraggiungevano non sono riuscite a evitare l'impatto. Nello scontro sono rimaste coinvolte 14 persone, tra cui tre bambini.

Solo tre, di 52, 77 e 60 anni, hanno dovuto ricorrere alle cure mediche, e sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno provveduto ad accompagnare le persone coinvolte nella carambola sotto una vicina galleria, a causa delle temperature molto rigide. Poi sono state accompagnate con due pulmini presso la sede della Croce rossa di Arezzo, dove sono state valutate dai sanitari ma non sono stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti. La strada è stata chiusa ed è stata predisposta la viabilità alternativa. (ANSA).