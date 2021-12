A Pisa San Silvestro gratuito in piazza con Venditti

(ANSA) - PISA, 06 DIC - Decine di eventi a Pisa e sul litorale a dall'8 dicembre al 6 gennaio, con gli appuntamenti clou concentrati a fine anno: il 31 dicembre concerto gratuito, nella centralissima piazza dei Cavalieri (ingressi contingentati e solo per possessori del Super Green pass), di Antonello Venditti e il musical "A Christmas Carol" di Fabrizio Angelini e con Roberto Ciufoli (il 30 dicembre al teatro Verdi, ingresso libero).

Il cartellone di 'Natale di stelle 2021' è promosso dall'assessorato al Turismo del comune insieme alle associazioni di categoria del territorio. "Dopo avere caratterizzato la città, il litorale e le periferie con l'illuminazione e gli alberi di Natale - spiega l'assessore al turismo e alle attività produttive, Paolo Pesciatini - presentiamo un ricco programma di appuntamenti. I principali sono quelli di fine anno: il 30 dicembre portiamo a Pisa il musical che ha sbancato Broadway, ispirato al racconto di Charles Dickens 'Christmas Carol', e il 31 dicembre il grande Antonello Venditti in piazza dei Cavalieri per lasciarsi alle spalle il 2021 e guardare con speranza al futuro". Si parte con l'accensione degli alberi di Natale (l'8 dalle 15) allestiti in diverse piazze cittadine e del litorale, mentre sono già aperti i mercatini natalizi. Nei giorni seguenti spettacoli itineranti praticamente ogni giorno in tutto il centro storico e nelle periferie, mentre sul litorale, a Calambrone, sarà protagonista il circo Krom senza animali con spettacoli per grandi e piccoli anche a Capodanno. (ANSA).