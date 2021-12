Nuovo salto contagi Covid in Toscana, casi tornano sopra 700

(ANSA) - FIRENZE, 03 DIC - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 709 su 31.631 test di cui 10.607 tamponi molecolari e 21.024 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,24% (7,2% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente Eugenio Giani.

Il numero dei contagi giornalieri compie così un nuovo salto in avanti, a fronte inoltre di un numero minore di test: ieri erano stati 615 i contagi su 35.195 tamponi, con un tasso di nuovi positivi dell'1,75% (6,3% sulle prime diagnosi). L'ultima volta che i contagi avevano superato quota 700 era il 27 agosto scorso: all'epoca ne furono registrati nelle 24 ore sono 752 ma su 14.332 test, per un tasso di positività del 5,25% (11,1% sulle prime diagnosi). (ANSA).