A1 chiusa una notte tra caselli Firenze sud e Incisa Reggello

(ANSA) - FIRENZE, 02 DIC - A1 chiusa per una notte, tra i caselli di Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione della terza corsia nel tratto. Lo rende noto Aspi spiegando che la chiusura sarà effettuata dalle 22 di sabato 4 dicembre alle 6 di domenica 5 dicembre. Nella stessa notte, ma con orario 21-6, saranno chiuse poi le aree di servizio Chianti ovest e Chianti est, situate nel tratto chiuso.

In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia i seguenti percorsi: "Per chi è diretto verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, percorrere la Sp 34, sia per il traffico leggero sia per i mezzi pesanti e rientrare sulla A1 alla stazione di Incisa Reggello; la Ss 67 è vietata ai veicoli pesanti oltre le 12 tonnellate; per chi è diretto verso Firenze/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, percorrere la Sp 34 sia per il traffico leggero sia per i mezzi pesanti e rientrare sulla A1 alla stazione di Firenze sud; la Ss sempre vietata ai pesanti oltre le 12 tonnellate. Per le lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul raccordo Siena-Bettolle Ss 326 e rientrare a Valdichiana". (ANSA).