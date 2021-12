Gkn: polemica Collettivo fabbrica-Cisl su rinvio incontro

(ANSA) - FIRENZE, 01 DIC - "E' una completa falsità che la Cisl abbia qualche responsabilità sull'incontro in presenza per la Gkn saltato questa mattina, come insinua in un post sulla sua pagina Facebook il Collettivo di fabbrica Gkn, che parla di 'strane trame e strane voci' e tira in ballo il nostro sindacato". Lo afferma il segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi, commentando un post in cui c'era scritto, fra l'altro, "Nella notte strane trame e strane voci.

Qualcuno dice che si è presentata la Cisl, qualcuno che è stato l'advisor, qualcuno il ministero".

Secondo Franchi "ieri, 30 novembre, alle 19.16, abbiamo ricevuto una convocazione da parte del presidente Giani di un incontro per il 1 dicembre alle ore 10.30, da tenersi in presenza presso l'assessorato al lavoro in piazza dell'Unità a Firenze. Alle 10.20 ci siamo recati all'assessorato come previsto dalla mail e solo una volta giunti lì abbiamo appreso che l'incontro era stato spostato e riconvocato alle ore 15.30 in modalità remoto".

Già in estate era nata una polemica fra il Collettivo e la Cisl, relativamente alle posizioni assunte nella vertenza di un'azienda dell'indotto Gkn, la EasyGroup, fallita il 18 giugno scorso, per la quale poi è stata disposta in settembre la Cigs per cessazione di attività a beneficio dei 32 dipendenti.

