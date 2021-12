Gkn: Fiom, azienda dia mandato ad advisor per procedere

(ANSA) - FIRENZE, 01 DIC - "Gkn tolga la minaccia dei licenziamenti". Lo dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, e Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil Firenze e Prato, che oggi hanno partecipato all'incontro da remoto fra l'advisor dell'azienda, i sindacati e le istituzioni locali. "L'advisor ha illustrato al tavolo le sue intenzioni - spiegano De Palma e Calosi -, già presentate a Gkn da cui deve ancora avere un mandato a procedere: rilevare l'azienda e portare potenziali investitori al tavolo per attivare un percorso di riconversione che non preveda una nuova procedura di licenziamento, ma l'attivazione di una cassa integrazione per transizione".

Per la Fiom Cgil "si è trattato di una discussione conoscitiva e informale durante la quale abbiamo ribadito che vogliamo fare una trattativa e non ci sottraiamo al confronto per trovare soluzioni industriali concrete che garantiscano la continuità occupazionale".

I rappresentanti della Fiom domani parteciperemo all'incontro convocato alle 18 dal Mise, "al quale chiederemo - concludono De Palma e Calosi - che, insieme ad Invitalia si faccia garante di questa fase di costruzione di un progetto di reindustrializzazione che garantisca la continuità occupazionale". (ANSA).