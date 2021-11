Restauri, conclusi interventi a Palazzo Bargello a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Dai paramenti lapidei che rivestono la superficie del corpo principale alla torre Volognana, dalle finestre agli stemmi, dal cortile fino ai cancelli: è la prima volta negli ultimi 156 anni che il Palazzo del Bargello a Firenze viene completamente restaurato, con un progetto unitario di revisione complessiva. Si tratta di un intervento da 1,8 milioni di euro, finanziato dal ministero della Cultura, che ha richiesto 15 mesi di lavoro continuativo.

Le operazioni sono state avviate a fine luglio 2020 e terminate ottobre 2021, per un totale di 425 giorni di lavoro. L'intervento ha riguardato oltre 12mila metri quadrati di pietra forte e pietra serena pulita e consolidata, 128 stemmi e 124 finestre restaurate. "Questa straordinaria campagna di restauro e revisione conservativa del Palazzo - ha sottolineato Paola D'Agostino, direttore dei Musei del Bargello - è frutto di oltre quattro anni di intenso lavoro dell'architetto Maria Cristina Valenti nel predisporre il progetto e la documentazione di gara, coadiuvata dal personale tecnico e amministrativo dei Musei del Bargello, e poi del direttore dei lavori e delle imprese che si sono avvicendate in cantiere per questi mesi, in un periodo critico per il mondo intero". "Il Bargello è tornato bellissimo - ha dichiarato il sindaco Dario Nardella - grazie a un accurato restauro eseguito in tempi record. Per la prima volta dopo un secolo e mezzo potremo visitare un palazzo completamente riqualificato e valorizzato".

"Ho visitato il Museo nazionale del Bargello nel settembre 2020 - ha ricordato il direttore generale Musei del Mic Massimo Osanna -, quando i ponteggi nel cortile erano stati appena montati, e sono lieto in quest'occasione di apprezzare il lavoro fatto sia nella messa in sicurezza delle finestre che nel restauro di un edificio di tale valore storico e artistico, che ha così svelato tanti particolari inediti e dettagli raffinati del partito ornamentale tre-quattrocentesco". (ANSA).