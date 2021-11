Vaccini, in Toscana terza dose prenotabile anche per gli over 18

(ANSA) - FIRENZE, 29 NOV - Dalle 18 di oggi, lunedì 29 novembre, in Toscana sarà possibile prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid per tutti gli over 18 (a partire dai 18 anni compiuti) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 5 mesi, come da indicazioni della struttura commissariale nazionale. Lo rende noto la Regione spiegando che le prenotazioni potranno essere effettuate sul portale www.prenotavaccino.sanita.toscana.it cliccando sul pulsante "over 18" e le somministrazioni avranno inizio l'1 dicembre.

