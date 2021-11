Covid: Toscana, 431 nuovi casi, tasso scende a 1,37%

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 431 su 31.361 esami effettuati di cui 8.892 tamponi molecolari e 22.469 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,37% (4,8% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani.

Rispetto a ieri i nuovi positivi giornalieri censiti dalle Asl sono in numero uguale (erano stati 430, uno in meno) ma su un numero odierno di tamponi superiore (ieri erano stati considerati 28.502 esami di cui 9.334 tamponi molecolari e 19.168 test rapidi), pertanto il tasso dei nuovi positivi scende (ieri era stato di 1,51%). (ANSA).