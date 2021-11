Pugilato: per Henchiri c'è l'Europeo dei pesi superpiuma

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il 31enne pugile pisano Nicola Henchiri (10-5-2) combatterà il prossimo 11 dicembre a Herstal in Belgio contro il kirghiso naturalizzato belga Faroukh Kourbanov (18-3) per il titolo europeo dei pesi superpiuma, attualmente vacante. Lo hanno annunciato gli organizzatori. Il fighter belga nel 2018 venne battuto sul ring del teatro Principe di Milano da Devis Boschiero nell'incontro in cui era in palio la cintura dell'Unione Europea. (ANSA).