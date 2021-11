Maltempo: Prot. Civile, vigilanza sulla Toscana nord ovest

(ANSA) - FIRENZE, 01 NOV - Codice giallo sulla Toscana nord-ovest Toscana per rischio idrogeologico. Lo riferisce la Protezione civile della Regione parlando di stato di vigilanza in corso oggi "in conseguenza della perturbazione arrivata in Italia dall'Atlantico, che produrrà piogge e rovesci in estensione dalla costa al resto della Toscana, soprattutto nelle zone settentrionali e sui rilievi". La vigilanza, in particolare, riguarda "il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con particolare riferimento a Lunigiana, Garfagnana e Versilia, le mareggiate e il vento sulla costa e le isole" nonché "il vento anche in aree interne, con particolare riferimento alla Romagna Toscana e alla Valtiberina".

La protezione civile ha emesso allerta meteo di tipo giallo per rischio vento forte dalla mezzanotte alle 18 di domani, martedì 2 novembre. Sempre allerta giallo ma per mareggiate dalle 4 di domani mattina alle 22. Sono chiuse a Viareggio (Lucca) per precauzione le Pinete e il lungo viale dei Tigli che collega Viareggio alla frazione di Torre del Lago per evitare rischi per possibili cadute di alberi o rami. (ANSA).