Incidenti stradali: auto fuori strada, la conducente muore

(ANSA) - PONTASSIEVE (FIRENZE), 01 NOV - La conducente di un'auto è morta a Molin del Piano, vicino a Pontassieve, in un incidente stradale in cui la sua vettura è finita fuori dalla carreggiata. La vittima aveva 83 anni. L'incidente è accaduto stamani su una strada provinciale piuttosto transitata. Sul posto il 118 che ha attivato l'elisoccorso per un trasferimento rapido in un ospedale. Ma non è stato utilizzato perché per l'automobilista purtroppo non c'è stato niente da fare.

Accertamenti per ricostruire dinamica e causa sono già stati avviati dalla polizia municipale. Al momento non risultano altre vetture coinvolte, né selvaggina in attraversamento. (ANSA).