Capitale Cultura '24, Vinci sceglie dodecaedro Leonardo

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 28 OTT - Un dodecaedro stellato, figura geometrica analizzata nel 'Codice Atlantico' da Leonardo da Vinci, sarà il simbolo con cui Vinci (Firenze) si candiderà a Capitale italiana della Cultura 2024. Lo fa sapere in una nota l'amministrazione comunale, spiegando che nei prossimi giorni verrà presentato il dossier completo consegnato al Mic, il quale ha come obiettivo quello di partire dall'eredità leonardiana per riconoscere nel suo percorso una direzione di sviluppo contemporaneo. Il dodecaedro è stato scelto in quanto solido platonico che rappresenta l'universo: nella sua variante stellata lo si ritrova anche simbolo ricorrente del paesaggio vinciano. "L'idea sulla quale poggia la candidatura di Vinci - commenta il sindaco, Giuseppe Torchia - è reinterpretare Leonardo a favore di una visione contemporanea che allontani dall'approccio celebrativo con cui spesso si promuove il genio e che metta al centro i campi in cui Leonardo ha eccelso: arte, scienza e tecnica". (ANSA).