Vaccini: Asl Toscana Centro, 15 sospesi 9 sono infermieri

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Altri 15 provvedimenti di sospensione per inadempimento vaccinale sono stati firmati oggi per altrettanti professionisti dipendenti dell'Azienda sanitaria Toscana Centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli). Si tratta, spiega la Asl, di sospensioni dal servizio che verranno applicate da domani nei confronti di un tecnico sanitario di laboratorio, tre Oss, nove infermieri, un medico e una ostetrica.

I 15 atti sono stati formalizzati dal Dipartimento di prevenzione. Inoltre, analogamente a altri casi finora trattati, l'Asl ha inviato la comunicazione all'ordine professionale di competenza per gli adempimenti di legge.

Con le 15 sospensioni di oggi sono 200 gli atti di sospensione finora adottati dalla Asl Toscana Centro. Di questi 47 sono stati revocati in quanto i professionisti si sono vaccinati o hanno comunque chiarito la loro posizione. Coi provvedimenti firmati oggi, quindi, sono 153 gli operatori attualmente sospesi in questa Asl. (ANSA).