A Lucca Comics anteprima di Pinocchio and friends

(ANSA) - LUCCA, 26 OTT - Si chiama 'Pinocchio and Friends', il nuovo cartone animato per bambini in 26 episodi creato da Iginio Straffi, che verrà presentato in anteprima mondiale il 30 ottobre nel corso della 55ma edizione di Lucca Comics & Games in Italia e dell'Ittv Festival di Los Angeles. La nuova produzione televisiva, firmata Rainbow e realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi, verrà trasmessa in anteprima su Rai Yoyo dal 29 novembre, e dal 2022 verrà lanciata sul mercato internazionale.

L'anteprima italiana è in programma alle 14:30 al Cinema Centrale. Il pubblico del festival avrà l'opportunità di vedere alcuni episodi del cartone, realizzato in Cgi, e incontrare le mascotte di Pinocchio e della sua amica Freeda, accompagnate dai ballerini della Rainbow Dance Crew. Saranno presenti Iginio Straffi, fondatore e presidente del Gruppo Rainbow, e Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi. In contemporanea nella stessa giornata si terrà a Los Angeles anche l'anteprima americana della serie, nell'ambito di Ittv Festival della televisione italiana, nella piazza di Little Italy di San Pedro. Per l'occasione Straffi verrà insignito del premio Kinéo/Ittv Award.

'Pinocchio and Friends' è un adattamento esilarante e originale de Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, e mantiene il Dna della fiaba con i suoi personaggi classici ma li ripropone in modo avvincente, portandoli fra i bambini. (ANSA).