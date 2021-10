In Toscana, 280 casi Covid e 1 decesso, morta donna di 107 anni

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - Sono 280 i nuovi casi Covid - età media 45 anni - nelle ultime 24 ore in Toscana che conta così 287.511 contagi complessivi. Eseguiti 28.404 tamponi (8.358 molecolari e 20.046 antigenici rapidi), di cui l'1% è risultato positivo (3,4% sulle prime diagnosi). Oggi si registra un unico decesso, quello di una donna di 107 anni, della provincia di Firenze: il totale dei pazienti morti sale a 7.251. Crescono i ricoveri: sono 248, 7 in più rispetto a ieri, di cui 24 in terapia intensiva, 3 in più. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. Rispetto a ieri il numero dei contagi è inferiore così come quello dei test effettuati, in leggero aumento però il tasso di positività: nel precedente report i casi erano stati 285 su 31.087 tamponi, con un'incidenza di nuovi positivi dello 0,92% (3,3% sulle prime diagnosi).

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 275.120 (95,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.140, +1,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 4.892 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (55 in più rispetto a ieri, più 1,1%). Sono 13.055 (558 in meno rispetto a ieri, meno 4,1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alla singole province, Firenze registra 68 casi in più rispetto a ieri e sfiora quasi 80.000 casi da inizio pandemia (sono 79.923), Prato 14, Pistoia 32, Massa Carrara 18, Lucca 26, Pisa 49, Livorno 17, Arezzo 8, Siena 29, Grosseto 19.

