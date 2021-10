Incidente sul lavoro in ditta di legname,2 feriti a Quarrata

(ANSA) - QUARRATA (PISTOIA), 19 OTT - Incidente sul lavoro in una ditta di legname a Quarrata (Pistoia) nel pomeriggio. Due uomini sono rimasti feriti durante le operazioni di scarico da un mezzo pesante. Uno dei due, rimasto incastrato sotto il materiale è stato liberato vigili del fuoco e poi affidato ai sanitari del 118 per trasporto in codice rosso all'ospedale di Careggi (Firenze) con l'elisoccorso Pegaso, mentre l'altro addetto coinvolto è stato preso in cura dai sanitari e portato in ospedale a Pistoia con l'ambulanza. Sul posto anche personale Asl della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

