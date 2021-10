Ritrovato morto cercatore funghi scomparso nel Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 14 OTT - È stato ritrovato morto il cercatore di funghi ottantenne scomparso da ieri in località Serra Pistoiese, nel comune di Marliana (Pistoia) e per le cui ricerche erano stati impegnati Sast, vigili del fuoco, guardia di finanza e anche elicotteri dei pompieri e della guardia costiera che ha effettuato un sorvolo con termoscanner stamani.

L'anziano, secondo quanto si apprende dal Soccorso alpino, è stato trovato non molto lontano dalla strada da alcuni soccorritori insieme ad un gruppo di cercatori di funghi. Da inizio ottobre è la quarta persona morta in Toscana dopo essere andata a cercare i funghi: due dei precedenti decessi sono avvenuti in provincia di Lucca, il terzo in Mugello (Firenze).

L'anziano era partito ieri mattina per andare a cercare funghi, non facendo più ritorno e risultando irraggiungibile via telefono. Il Soccorso alpino ha partecipato alle ricerche anche con i cani molecolari arrivati da Abruzzo e Piemonte che hanno lavorato tutta la notte individuando una possibile zona di ricerca. Attivati, in sostegno alle squadre della stazione Appennino, anche i tecnici della vicina stazione Monte Falterona del Sast. Le squadre avevano poi ripreso stamani le ricerche ripartendo dalle tracce indicate dai cani molecolari. (ANSA).