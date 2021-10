Approda a Volterra la 'Polarità' di Paolo Icaro

(ANSA) - VOLTERRA, 14 OTT - L'opera di Paolo Icaro 'Polarità' entra nella collezione permanente della Pinacoteca di Volterra dopo la vittoria da parte del Comune toscano della nona edizione dell'Italiac Council del ministero della Cultura. Il 22 ottobre sarà celebrata l'acquisizione.

Collocata nel chiostro del Palazzo che ospita il museo, 'Polarità', si spiega, "è un'opera site-specific concepita dall'artista strettamente in connessione con la città, la collezione del museo, che custodisce, tra le altre, le più importanti opere del Signorelli e di Rosso Fiorentino, e la sua architettura, e con lo spazio osmotico del chiostro, al quale si arriva dalla città e dal paesaggio".

Già in passato, Icaro ha lavorato su spazi storici, architetture rinascimentali dalle proporzioni armoniose e dalle geometrie concluse, in dialogo con i grandi nomi dell'arte moderna. (ANSA).