Vaccini:3.000 scritte No vax bloccano sito Fb Asl,indagini

(ANSA) - AREZZO, 13 OTT - Hanno mandato in tilt con circa 3.000 commenti la pagina Fb della Asl Toscana Sud Est definendo i sanitari vaccinatori "nazisti" e scrivendo offese di ogni genere legati alle vaccinazioni. Il direttore generale Antonio D'Urso ha presentato denuncia alla polizia postale di Arezzo. Il fatto è accaduto tra martedì e oggi con la pagina Facebook della Asl che è rimasta bloccata per alcune ore. Compare nei commenti una sigla a doppia V che, secondo gli investigatori della polizia postale, sarebbe ricollegabile a organizzazioni No vax.

In corso controlli a It e server utilizzati da chi ha intasato tanto massivamente il profilo. (ANSA).