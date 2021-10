Expo Dubai: da Gucci 500 mila dollari al Maggio musicale

(ANSA) - DUBAI, 10 OTT - Gucci sostiene con 500 mila dollari la produzione artistica del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, di cui Gucci è un partner storico da diversi anni.

"Siamo felici di contribuire a far crescere il 'bello e il ben fatto' di Firenze e della nostra cultura nel mondo" ha detto Bizzarri ricordando che la somma andrà a partecipare alla cifra necessaria (due milioni di dollari complessivi) per realizzare il nuovo auditorium.

La notizia è data in occasione della giornata 'Firenze Capitale del Bello e del Ben Fatto'. "Rispondiamo con orgoglio all'appello del sovrintendente Pereira, supportando il Maggio Fiorentino per continuare a far crescere il Bello e il Ben fatto che hanno reso - dice Bizzarri - e continuano a rendere grande Firenze nel mondo e speriamo che altri ci seguano". (ANSA).