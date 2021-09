Manifattura Tabacchi, da banche 92 mln per progetto Firenze

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Manifattura Tabacchi ha sottoscritto un contratto di finanziamento "Sustainability-Linked" dal valore complessivo di 92,3 milioni di euro con un consorzio di banche formato da Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Mps Capital Services Banca per le Imprese.

Il finanziamento, della durata di 5 anni, ha l'obiettivo di finanziare le prossime fasi dello sviluppo del progetto di rigenerazione di Manifattura Tabacchi a Firenze che prevede, entro il 2026, il recupero della storica area industriale composta da sedici edifici per un totale di circa 110.000 metri quadrati, rispettando rigorosi criteri di sostenibilità ambientale. Il finanziamento prevede il raggiungimento di target di sostenibilità e circolarità per qualificare gli impatti.

A promuovere il progetto di Manifattura Tabacchi, che si configura come il più grande piano di rigenerazione urbana in Italia, è la joint venture costituita nel 2016 per il 40% da Cdp Immobiliare, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e per il 60% da PW Real Estate Fund III LP, un fondo gestito da Aermont Capital. Manifattura Tabacchi Development Management S.r.l. ("MTDM") è la società di sviluppo e project management che gestisce l'intero processo di riqualificazione.

"Siamo entusiasti della possibilità di coinvolgere tre nuovi partner nell'ambizioso progetto di recupero della Manifattura Tabacchi di Firenze", afferma Giovanni Manfredi, amministratore delegato di Manifattura Tabacchi. (ANSA).