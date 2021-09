Arte: torna Invito a Palazzo, Mps apre sua sede storica

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Torna anche in Toscana Invito a Palazzo, manifestazione annuale promossa dall'Abi che mette in mostra opere d'arte e capolavori conservati nelle sedi storiche delle banche, delle fondazioni e delle casse di risparmio solitamente non visibili al pubblico.

Ad aderire anche quest'anno Banca Mps che sabato 2 ottobre apre al pubblico in via straordinaria la sede storica di Rocca Salimbeni a Siena, con visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria e ingressi contingentati, per ammirare il complesso architettonico che si affaccia su Piazza Salimbeni e la collezione artistica acquisita nel corso dei secoli. Dal 2 al 9 ottobre Bmps partecipa anche virtualmente all'iniziativa dell'Abi mettendo a disposizione del pubblico materiali grafici e video multimediali.

Aderisce a Invito a Palazzo anche il Gruppo Intesa che in Toscana, sempre sabato 2 ottobre, apre al pubblico la Casa Museo dell'Antiquariato di Ivan Bruschi, nello storico Palazzo del Capitano sede dell'omonima Fondazione. (ANSA).