Made in Italy: Deloitte, potenziale Toscana pronto a emergere

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Sei aziende toscane si sono aggiudicate il riconoscimento di Deloitte "Best Managed Companies", rivolto ad aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. "Anche quest'anno, ottima performance della Toscana - commentano il responsabile di Deloitte Private, Ernesto Lanzillo, e Andrea Restelli, partner Deloitte responsabile del premio Bmc -. Nel 2020-2021 la Regione ha molto sofferto a causa del Covid-19, soprattutto per il crollo del turismo che qui genera un indotto molto significativo, ma la presenza di sei Bmc in questa regione ci fa pensare che esista un potenziale imprenditoriale ancora inespresso che potrebbe emergere appieno nei prossimi anni, riportando la regione a livelli pre-crisi". Ad aggiudicarsi il riconoscimento sono: Enegan, NT Food, NWG Energia, PQE Group, Readytec e Seco. L'iniziativa è stata ideata da Deloitte Private, la soluzione del network Deloitte rivolta alle Pmi quotate e non, agli imprenditori, ai family office, agli investitori privati, ai Private Equity ed alle start-up, con il sostegno di Elite (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), di Confindustria e di Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. (ANSA).