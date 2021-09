Camion in fiamme, A1 chiusa in sud tra Chiusi e Fabro

(ANSA) - CHIUSI (SIENA), 22 SET - Autostrada del Sole chiusa in sud nel tratto tra Chiusi (Siena) e Fabro (Terni) a causa di un autoarticolato con un carico di rotoli di carta andato a fuoco. Al momento, segnala Aspi, due i chilometri di coda nel tratto chiuso mentre all'uscita obbligatoria di Chiusi si è formata una coda di un km in aumento a partire da Valdichiana.

Per l'incendio del camion, avvenuto nel territorio di Chiusi, intervenuti, a partire dalle 5.45, i vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano. Sul posto anche polstrada e personale di Autostrade. (ANSA).