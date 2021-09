Covid: Toscana, altri 9 morti in un giorno solo

(ANSA) - FIRENZE, 16 SET - Altri nove morti per Covid in Toscana in 24 ore secondo il report odierno della Regione che rileva pure 435 nuovi casi (età media 37 anni). L'età media delle ultime vittime è di 77,1 anni e sono tre di Lucca, due di Firenze e Prato, uno di Pistoia e Arezzo. Il totale dei deceduti va a 7.086 persone.

In Toscana sono censiti ora 278.087 casi totali di positività dall'inizio della pandemia (+0,2% rispetto al totale del giorno precedente). I guariti sono stati 527 in un giorno (per tampone negativo) e raggiungono quota 262.269 (+0,2% sul giorno precedente).

Gli attualmente positivi sono oggi 8.732 (lieve calo del -1,1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 398 (-8 persone su ieri, pari al -2%) di cui 50 in terapia intensiva (due in meno).

Ci sono altre 8.334 persone positivi in isolamento a casa "poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-93 pari al -1,1%).

Inoltre ci sono 11.651 persone (dato stabile, solo +3 unità su ieri) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).