Operaio cade dal tetto nell'Aretino, è grave

Un operaio 50enne è caduto dal tetto di un capannone in un cantiere a Pieve a Pesciano, in provincia di Arezzo. L'uomo ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Careggi. Secondo una prima ricostruzione, il cinquantenne di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, sarebbe caduto da un'altezza di 5 metri a causa del probabile cedimento di una parte del tetto.