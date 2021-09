Premi: il 'Satira Politica' a Pio e Amedeo e Ikram Nazih

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 13 SET - Decisi i vincitori delle numerose sezioni del Premio di Satira Politica di Forte dei Marmi (Lucca) che sarà consegnato alla Capannina di Franceschi il 18 settembre alle ore 18. Sono Fran Lebowitz (premio Satira alla carriera e per il libro 'La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire' edito da Bompiani), Fumettibrutti (Josephine Yole Signorelli) per il fumetto, Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli (personaggio tv), Giovanni Benincasa (autore tv), Khaby Lame (social), Mataran (satira su carta), Brenda Lodigiani (parodia), Walter Siti (premio per il libro 'Contro l'impegno' ed. Rizzoli), Pio e Amedeo (premio alla scorrettezza), Premio Satira speciale a Ikram Nazih, la studentessa italo-marocchina incarcerata per aver postato una vignetta satirica sul suo profilo Fb, il Premio Speciale Satira 2021. Ikram Nazih è stata liberata il 23 agosto scorso, a seguito di una sentenza che commutava in "soli" due mesi di carcere la condanna iniziale a tre anni e mezzo. (ANSA).