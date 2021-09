Tiro a volo: Tricolori Junior; vincono Iezzi e Littamè

(ANSA) - MONTECATINI TERME, 12 SET - Numeri da record quelli che ha fatto registrare l'ultima gara dedicata al Settore Giovanile della Fitav in questo 2021. Sono stati 330 i giovani tiratori che nel fine settimana hanno letteralmente invaso le pedane toscane del Tav Montecatini per aggiudicarsi gli scudetti tricolore.

Tra i 275 specialisti di Fossa Olimpica in gara, a meritarsi l'oro ed il titolo di Campione Italiano della classifica Junior Maschili è stato l'abruzzese Emanuele Iezzi, che ha padroneggiato tutte le fasi della competizione. Con 121/125 si è meritato il dorsale numero uno nella finale e con 43/50 si è lasciato alle spalle tutti gli avversari nella corsa alla medaglia più ambita. Medaglia d'argento per Lorenzo Franquillo di Città di Castello, che in finale ha ceduto il passo per un solo piattello (42/5); terzo gradino del podio e bronzo per Michele D'Aniello 33/40.

Tra le Junior Femminili a scalare il podio fino alla vetta è stata la padovana Sofia Littamè con 112/125 in qualifica e 41/50 in finale. D'argento la prova di Teresa Maria Maccioni (38/50).

Bronzo per Gaia Ragazzini con 32/40. (ANSA).