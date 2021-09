Serie A: Empoli-Venezia 1-2

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Venezia batte Empoli 2-1 (0-1) nell'anticipo della 3/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Carlo Castellani di Empoli (Firenze). I gol: nel primo tempo Henry per il Venezia al 13'; nel secondo tempo Okereke ancora per i lagunari al 23' e Bajrami per i toscani al 44' su rigore. (ANSA).