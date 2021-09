Incendi: gravi ustioni a uomo in campagna Sesto Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 11 SET - Ustioni gravi sul 40 per cento del corpo e ricovero in un centro per grandi ustionati di un'altra città, dopo un passaggio al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi a Firenze, per un uomo di 78 anni soccorso nel pomeriggio a Sesto Fiorentino, in un terreno in località Madonna del Piano. Al pronto soccorso l'anziano è stato stabilizzato ed è stato disposto il trasferimento in un centro specializzato Secondo ricostruzioni, l'incendio è divampato in un campo dove c'è una baracca e intorno vegetazione secca per il clima caldo di questi giorni. Il luogo del rogo, inoltre, si trova nei pressi del polo scientifico universitario e a una certa distanza dall'aeroporto 'Vespucci', ma fonti aeroportuali, spiegano che il traffico aereo non è stato impedito dal fumo e ha proceduto regolarmente. (ANSA).