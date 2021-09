Per Dante festival Genius Loci in S.Croce, con scrittori vip

(ANSA) - FIRENZE, 09 SET - Torna, dopo lo stop di un anno a causa del Covid, il festival cultuale 'Genius Loci', dal 23 al 25 settembre al complesso monumentale di Santa Croce, a Firenze.

Previsti eventi al Cenacolo e al Chiostro Grande con produzioni di musica, teatro, cinema e letteratura. Il programma della quarta edizione prevede dal 15 al 22 settembre l'anteprima 'Aspettando Genius Loci', serie di incontri letterari in omaggio a Dante Alighieri dedicati a figure chiave della nostra identità culturale, dal titolo 'Il futuro della memoria' e di un ciclo di visite guidate in altri luoghi francescani di Firenze e dell'area metropolitana.

Tra i protagonisti dell'anteprima Marco Malvaldi, Aldo Cazzullo, Piero Trellini, Enzo Fileno Carabba, Marcello Fois. La manifestazione coinvolgerà personaggi come le scrittrici Chiara Frugoni e Dacia Maraini, lo scrittore ed enigmista Stefano Bartezzaghi, la cantante e poli strumentista Elina Duni e l'artista Letizia Renzini. L'iniziativa è organizzata da Controradio, dall'associazione Controradio Club e dall'Opera di Santa Croce, in collaborazione con l'associazione culturale La Nottola Di Minerva con il contributo del Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2021, il patrocinio della Città metropolitana di Firenze, con il supporto di Gucci. Secondo Cristina Acidini, presidente dell'Opera di Santa Croce, "la manifestazione contribuisce a valorizzare questo ruolo di Santa Croce come ineguagliabile spazio di incontro tra persone e tra linguaggi".

"Il festival - ha dichiarato l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi - non perde anima e originalità e anzi si allarga ad altri luoghi grazie al ciclo di visite guidate". Per il direttore generale di Controradio Marco Imponente il festival "vuole essere un segnale visibile di ripartenza di una proposta culturale consolidata". (ANSA).