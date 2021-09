Moda: Fragranze, torna in presenza fiera profumi, 140 brand

(ANSA) - FIRENZE, 09 SET - Torna a svolgersi in presenza la fiera di Pitti Immagine dedicata alla profumeria artistica internazionale, Fragranze, in programma dal 17 al 19 settembre alla Stazione Leopolda di Firenze: 140 i brand.

"Fragranze sarà il primo appuntamento del settore a tornare in presenza dopo la lunga pausa forzata - dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine -. In questi mesi abbiamo lavorato per proporre ai professionisti della profumeria internazionale un'edizione fisica in totale sicurezza e un'esperienza unica, che approfondirà le novità di una selezione di circa 140 brand da tutto il mondo, tra affermate maison e realtà innovative, immersi in un'atmosfera elegante e raffinata".

Il famoso naso internazionale Ralf Schwieger, autore di profumi best seller (tra cui Hermès Eau des Merveilles, Marc Jacobs Marc Jacobs Men, Thierry Mugler Womanity), è lo special guest di questa edizione, con una retrospettiva curata da Chandler Burr. In mostra ci saranno i suoi capolavori olfattivi, dal 1999 ai giorni nostri. Ci sarà poi una nuova proposta nella sezione Raw, area dedicata alle materie prime: Mane ha reinventato la storica tecnica dell'Enfleurage, uno dei più antichi metodi di estrazione, utilizzato per ricavare le fragranze dai petali dei fiori, e offrirà in mostra una nuova gamma di estratti 100% naturali (con una presentazione in programma venerdì). Tra gli eventi del calendario il 18 sincontro con la stilista, architetta e designer Gentucca Bini e il botanico, paesaggista e scrittore Antonio Perazzi. (ANSA).