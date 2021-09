Mps: Sileoni (Fabi), operazione già conclusa senza elezioni

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Questa operazione Mps Unicredit si sarebbe potuta già concludere se non ci fossero state le elezioni politiche (quelle suppletive a Siena ndr) di mezzo". Lo afferma il segretario generale della Fabi Lando Sileoni intervistato a Class Cnbc "Giustamente il presidente Mario Draghi. il ministro Franco e lo stesso direttore generale del Tesoro Rivera assieme al governo hanno deciso si abbassare i toni per permettere ai candidati di svolgere le elezioni in un clima più sereno rispetto a quell'attuale anche se non mancheranno le strumentalizzazioni a carattere politico con argomenti che no stanno in piedi": Sileoni ha quindi aggiunto come l'ad di Unicedit Andrea Orcel "ha un un grosso vantaggio: non avrà alcun condizionamento della politica, andrà per la sua strada senza curarsi dei pettegolezzi, spero che non avrà alcun condizionamento delle dinamiche politico-finanziarie prettamente italiane, a condizione di saper utilizzare le proprie esperienze professionali maturate all'estero e anche qui in Italia e rappresenterà probabilmente la vera novità del settore"..

