Covid: in Toscana 408 nuovi positivi, tasso risale al 2,29%

(ANSA) - FIRENZE, 08 SET - I nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 408 su 17.786 esami totali processati di cui 9.331 tamponi molecolari e 8.455 test rapidi.

Il tasso dei nuovi positivi è 2,29% (6,9% sulle prime diagnosi).

Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani sui social. I vaccini attualmente somministrati in totale in Toscana sono quasi 5 milioni (4.995.149 precisamente).

Rispetto a ieri i nuovi casi registrati in Toscana sono di più (erano stati 303) su un minor numero di test (19.300 totali fra 7.571 tamponi molecolari e 11.729 test rapidi) pertanto il tasso dei nuovi positivi risale (ieri era stato dell'1,57%).

(ANSA).